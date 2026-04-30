Vuelve el Gato Oldrá a Godoy Cruz: cuál será su nuevo rol en el Tomba

Godoy Cruz vuelve a abrazarse a su historia. En un movimiento que combina identidad, conocimiento y sentido de pertenencia, el club confirmó el regreso de Daniel Oldrá, el “Gato”, asumirá como Director Deportivo en una nueva etapa dentro de la institución, marcando el rumbo futbolístico del club.

La vuelta de Oldrá no es una más. Se trata de una figura profundamente ligada al ADN del Tomba, tanto por su recorrido como jugador como por su extensa trayectoria en el club formando futbolistas y siendo parte de distintos procesos deportivos. Su nombre está asociado a momentos clave y a una mirada futbolística que prioriza el desarrollo, la identidad y el trabajo a largo plazo.

Daniel Gato Oldra Godoy Cruz Feliciano Gambarte 2 Claudio Gutiérrez / MDZ

El Gato Oldrá redefine la dirección deportiva en Godoy Cruz En su nuevo rol, el Gato tendrá la responsabilidad de diseñar y supervisar la estructura deportiva del club. Esto incluye la coordinación entre inferiores y Primera División, la planificación de refuerzos, el seguimiento de talentos y la construcción de un proyecto que mantenga a Godoy Cruz competitivo, pero fiel a su esencia.

Su llegada se da en un contexto donde el club busca consolidar un modelo sustentable, apoyado en la formación y la proyección de jugadores. En ese sentido, la figura de Oldrá aparece como ideal: conoce el club desde adentro, entiende sus tiempos y tiene la experiencia necesaria para tomar decisiones estratégicas.