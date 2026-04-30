Vuelve el Gato Oldrá a Godoy Cruz: cuál será su nuevo rol en el Tomba
El Gato Oldrá regresa a Godoy Cruz en un nuevo rol, buscando marcar el rumbo futbolístico del Tomba.
Godoy Cruz vuelve a abrazarse a su historia. En un movimiento que combina identidad, conocimiento y sentido de pertenencia, el club confirmó el regreso de Daniel Oldrá, el “Gato”, asumirá como Director Deportivo en una nueva etapa dentro de la institución, marcando el rumbo futbolístico del club.
La vuelta de Oldrá no es una más. Se trata de una figura profundamente ligada al ADN del Tomba, tanto por su recorrido como jugador como por su extensa trayectoria en el club formando futbolistas y siendo parte de distintos procesos deportivos. Su nombre está asociado a momentos clave y a una mirada futbolística que prioriza el desarrollo, la identidad y el trabajo a largo plazo.
El Gato Oldrá redefine la dirección deportiva en Godoy Cruz
En su nuevo rol, el Gato tendrá la responsabilidad de diseñar y supervisar la estructura deportiva del club. Esto incluye la coordinación entre inferiores y Primera División, la planificación de refuerzos, el seguimiento de talentos y la construcción de un proyecto que mantenga a Godoy Cruz competitivo, pero fiel a su esencia.
Su llegada se da en un contexto donde el club busca consolidar un modelo sustentable, apoyado en la formación y la proyección de jugadores. En ese sentido, la figura de Oldrá aparece como ideal: conoce el club desde adentro, entiende sus tiempos y tiene la experiencia necesaria para tomar decisiones estratégicas.
El regreso del Gato no solo entusiasma desde lo futbolístico, sino también desde lo emocional. Para los hinchas, su nombre representa compromiso, identidad y pertenencia. Para el club, una apuesta fuerte a un proyecto con raíces propias.
Godoy Cruz inicia así una nueva etapa, con una cara conocida, pero con un desafío completamente distinto. Y como tantas veces, el Gato vuelve a estar en el lugar donde mejor se mueve: su casa.