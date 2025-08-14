Así es la cárcel donde está preso Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi

Este jueves, Claudio Contardi fue trasladado a la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, donde cumplirá su condena.

Claudio Contardi estará preso en una alcaldía de La Plata.

El miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi, exmarido de la modelo y conductora Julieta Prandi, a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género.

Tras confirmarse la condena, el exempresario fue trasladado a la unidad de Campana y luego, se lo llevaron a una comisaría en Matheu, ubicada en la localidad bonaerense de Escobar, donde pasó la noche.

Cómo es la cárcel donde está preso Contardi Este jueves, el ex de la modelo fue trasladado a la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, ubicada en La Plata. Se caracteriza por funcionar con un régimen cerrado de modalidad moderada y que cuenta con dos pabellones separados, uno para hombres y otro para mujeres.

Alcaidia de Melchor Romero Así es la Alcaidia de Melchor Romero. X En dicho establecimiento se puede asistir a la escuela y cuenta también con talleres, una iglesia, campo de deportes y educación física, además de la posibilidad de un sector para las visitas familiares.