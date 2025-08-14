El ex de Julieta Prandi, Claudio Contardi, compartirá penal con los rugbiers del caso Fernando Báez Sosa

Este jueves, el ex de Julieta Prandi fue trasladado a la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, ubicada en La Plata.

El ex de Julieta Prandi estará preso con los rugbiers.

El miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi, exmarido de la modelo y conductora Julieta Prandi, a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género.

Este jueves, el ex de la modelo fue trasladado a la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, ubicada en La Plata. Según trascendió, allí se encuentran detenidos los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que fue asesinado a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, en 2020.

Se trata de Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi. Todos ellos gozan de ciertos “beneficios” y tienen una rutina muy marcada.

Cuáles son los beneficios que tienen los rugbiers En primer lugar, pueden recibir visitas los jueves de 13 a 17. Sus familiares tienen permitido pasar tiempo con ellos y llevarles bebidas, alimentos y artículos destinados al bienestar higiénico y general.

Los rugbiers que fueron juzgados. Foto: Archivo Los rugbiers que fueron juzgados. Foto: Archivo Además, los rugbiers tienen permitido realizar actividades recreativas en el patio, e incluso cuentan con un profesor de educación física. A su vez, participan en talleres no formales, como de lectura y alfabetización jurídica.