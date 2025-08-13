El día que Julieta Prandi denunció a Claudio Contardi por corrupción contra sus dos hijos: "Fue amenazado..."

Este miércoles, la Justicia dictó su sentencia: Claudio Contardi , exesposo de Julieta Prandi , fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra la modelo y conductora. La resolución judicial representa el cierre de una larga y dolorosa batalla legal que incluyó también denuncias por corrupción de menores que involucraron a los hijos de la pareja.

Prandi había calificado su vida con el empresario como "un infierno". Además de los reiterados abusos sexuales que padeció durante tres años , también denunció públicamente situaciones graves relacionadas con sus hijos, Mateo y Rocco. En marzo de 2021, en el programa Viviana con vos (A24), la conductora expuso detalles de una causa penal por corrupción de menores.

“Hubo varios casos de parte del padre de mis hijos, no solo el que se enteraron, que es el más chiquito. En agosto denuncié algo muy grave que sucedió en mi casa de Escobar, donde vive el padre de mis hijos, donde pasan el tiempo cuando estaba con él, en general los deja con otras personas", declaró Julieta en esa oportunidad.

Según su testimonio, en 2019 descubrió que una mujer que convivía con su ex, y que era presentada como niñera, dormía en la cama matrimonial junto a él y los menores. Además, relató: “los obligaba a llamarme 'la putita' y 'la tilinga' dentro de la casa, y cuando se comunicaban conmigo por teléfono estaban obligados a decirme lo que el padre quisiera que me dijera".

La situación empeoró en 2020, cuando se produjo un hecho aún más grave, también en la vivienda de Escobar. Aunque evitó dar detalles para preservar la privacidad de sus hijos, afirmó: "Al año siguiente pasó lo de Escobar, que es tremendamente mucho más terrible. Hay una causa penal por corrupción de menores. No voy a entrar en detalles porque es la privacidad de mis hijos”.

Julieta Prandi Julieta Prandi tras conocerse la condena. Créditos: Archivo MDZ Gentileza RS

Ambos menores fueron citados a declarar ante el Servicio de la Niñez de Olivos. En ese contexto, Prandi sostuvo: “Es muy grave. Mateo no quiere ver a su papá, le tiene miedo, fue amenazado muchas veces. Los chicos dijeron de todo. No me quedó otra que no mandar a los chicos al colegio, porque si se presenta en el colegio, que ya lo quiso hacer y se los lleva, Mateo no me cuenta lo que pasó porque le tiene miedo”.

A pesar de estas denuncias, solo la causa por abuso sexual avanzó en la Justicia y llegó a juicio. La correspondiente a corrupción de menores, según trascendió, no prosperó.

Durante su relato, Julieta también compartió el testimonio de su hijo: “El padre lo dejaba con la niñera dando vueltas en el shopping durante ocho horas. Desde las 12 hasta las 20, y que el padre se iba. Mis hijos en vez de merendar en casa, mirar dibujitos o hacer la tarea en la casa como cualquier chico, se la pasaban llorando y Mateo me decía que estaba cansado de eso".

Además, denunció que su ex le impuso a los menores restricciones para comunicarse con ella: “El padre le compró un celular, pero Mateo no puede llamarme ni agendarme, lo tiene prohibido. No les deja que hablen conmigo y les dice lo que tienen que decir. Mateo tuvo que crecer de golpe, vio todo, vivió y presenció todo. Y habló desde un lugar, con una valentía. Cuando me contó lo que contó le dije '¿también contaste eso?', y me dijo que sí. Que contó todo lo que le fue diciendo a su papá y que no lo escuchó, que no le creyó”.

image Julieta Prandi y su exesposo, Claudio Contardi. Créditos: Captura / A24

En medio de una situación límite, Prandi reflexionó sobre el rol de sus hijos: “Estaban en manos de un hombre que no solo los abandonaba, sino que no los escucha. Cuando Mateo salió de testificar, la abogada lo felicitó y le dijo que había sido muy valiente, que lo había hecho muy bien. Él fue testigo de todo y sé que va a ser un hombre con todos los valores, íntegro, que jamás va a maltratar, estafar ni agredir a una mujer”.