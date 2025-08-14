Fuertísima discusión al aire entre Julieta Prandi y Analía Franchín tras la condena de Claudio Contardi

A pocas horas del fallo condenatorio contra el exmarido de Julieta Prandi, la panelista de Telefe y la modelo se cruzaron de manera contundente en vivo.

Durante su participación en A la Barbarossa (Telefe), el programa de Georgina Barbarossa, Julieta Prandi no pudo contener su indignación cuando la panelista Analía Franchín le consultó sobre la posible prisión domiciliaria de Claudio Contardi, su expareja y padre de sus hijos, recientemente condenado a 19 años de cárcel.

La polémica surgió este jueves cuando Franchín planteó: "Te quiero preguntar, ¿qué pensás de que le den, digo, es muy difícil también pararse, vos tenés hijos con él y él tiene hijos con otras, digo, es muy difícil pararse en ese lugar también de madre que hoy tiene una bebita de 20 días y en ese sentido, ¿vos estarías de acuerdo que él tenga la domiciliaria para paternar a esa nena?".

La modelo no ocultó su molestia y respondió con dureza: "Me cuesta responderte Analía porque siempre que te escucho, tu empatía para conmigo ha sido cero y sos la única en esa mesa que está preguntándome...". Franchín intentó justificarse diciendo que pensaba "en la piel de esa bebita, de esa familia", pero Prandi replicó aún más enojada: "Tantos años de tanto horror, me sorprende de verdad que tu único interés es hablar de lo bien que lo defiende este nuevo abogado o de pobre la nueva esposa, la verdad".

La periodista insistió en que su pregunta no carecía de empatía, sino que respondía a lo declarado por el abogado de Contardi en el programa. Sin embargo, Julieta no cedió y estalló: "¿Querés que te diga lo que pienso de este ser nefasto? Incluso tuvo una bebida estratégicamente para tener este recurso. Hasta ese nivel, yo conozco de quién estoy hablando. Yo padecí veinte años. No al lugar que yo me tenga que poner a pensar en la otra familia".