Festejo por partida doble: la coincidencia que une a Julieta Prandi y Emanuel Ortega con Claudio Contardi

El pasado miércoles fue un día más que especial para Julieta Prandi y no se trata únicamente de la sentencia otorgada a Contardi. Aquí los detalles.

El miércoles fue un día de emociones encontradas para Julieta Prandi. Mientras la Justicia condenaba a 19 años de prisión a su exmarido, Claudio Contardi, la actriz también celebraba un momento personal muy importante: su quinto aniversario de novios con Emanuel Ortega.

julieta prandi emanuel ortega Emanuel Ortega y Julieta Prandi están juntos hace cinco años. @jprandi Tras conocer la sentencia, que marcó un antes y un después en su vida, Prandi se acercó a los medios de comunicación con una sonrisa. En medio de las preguntas sobre el fallo judicial, la actriz reveló la feliz coincidencia de la fecha: "Emanuel es mi compañero de vida y mi sostén, además de mis hijos".

El anuncio de su aniversario fue un verdadero rayo de luz en un día que había comenzado con nerviosismo y ansiedad: "Hoy cumplimos cinco años de novios, es nuestro aniversario". Esta celebración, en un día tan significativo, subraya la resiliencia de la actriz y la fuerza de su relación con Ortega.

Claudio Contardi Por fuera sonrisas y por dentro, la actriz vivió un infierno. Captura de video/ América TV. Julieta Prandi no dudó en reconocer el papel fundamental que ha jugado su pareja en su vida. Para ella, este momento es un triunfo de ambos. "Esto es un premio para los dos, porque para él también fue muy duro acompañarme, entender lo que yo había vivido, escucharme una y otra vez", contó. La actriz relató el agotador camino que han recorrido juntos, desde recuperar su casa hasta finalmente encontrar la paz.