Por qué Julieta Prandi llegó tarde a la lectura de la sentencia de su ex Claudio Contardi

Después de una larga y dolorosa espera, la Justicia condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión. La noticia, que llegó como un alivio para Julieta Prandi, marcó el fin de un calvario de años. En sus primeras declaraciones a la prensa, la modelo se refirió a la sentencia de su exmarido, dejando en claro que este fallo, más allá de la pena, es el comienzo de una nueva vida.

Julieta Prandi (3) Julieta Prandi luego de la condena. Archivo MDZ La sentencia, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, se conoció este miércoles, pero Prandi no estuvo presente en la sala. La modelo explicó a la prensa que no logró llegar a tiempo a la lectura del veredicto, que solo duró cinco minutos. "Estaban mis papás, mis amigos, mi psicóloga, y la verdad es que no llegué, dicen que duró cinco minutos la lectura, yo quería estar, me enteré en la camioneta, sigo con botón antipánico", contó Prandi, demostrando que, a pesar del fallo, el miedo aún no se va.

Sobre la condena, la conductora la calificó de "ejemplar". Aunque considera que la pena podría haber sido mayor, para ella lo más importante es el mensaje que la Justicia ha dado. "19 años es una pena ejemplar, podría ser más, de por vida, pero lo importante es que hoy la justicia decidió detenerlo y llevarlo preso. Siento que hoy empiezo a vivir", dijo, visiblemente conmovida por el desenlace del juicio.