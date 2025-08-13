Por qué Julieta Prandi llegó tarde a la lectura de la sentencia de su ex Claudio Contardi
Este miércoles por la mañana se dio a conocer la dura sentencia que recibió Claudio Contardi, pero ¿por qué llegó tarde Julieta Prandi?
Después de una larga y dolorosa espera, la Justicia condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión. La noticia, que llegó como un alivio para Julieta Prandi, marcó el fin de un calvario de años. En sus primeras declaraciones a la prensa, la modelo se refirió a la sentencia de su exmarido, dejando en claro que este fallo, más allá de la pena, es el comienzo de una nueva vida.
La sentencia, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, se conoció este miércoles, pero Prandi no estuvo presente en la sala. La modelo explicó a la prensa que no logró llegar a tiempo a la lectura del veredicto, que solo duró cinco minutos. "Estaban mis papás, mis amigos, mi psicóloga, y la verdad es que no llegué, dicen que duró cinco minutos la lectura, yo quería estar, me enteré en la camioneta, sigo con botón antipánico", contó Prandi, demostrando que, a pesar del fallo, el miedo aún no se va.
Te Podría Interesar
Sobre la condena, la conductora la calificó de "ejemplar". Aunque considera que la pena podría haber sido mayor, para ella lo más importante es el mensaje que la Justicia ha dado. "19 años es una pena ejemplar, podría ser más, de por vida, pero lo importante es que hoy la justicia decidió detenerlo y llevarlo preso. Siento que hoy empiezo a vivir", dijo, visiblemente conmovida por el desenlace del juicio.
Mientras Prandi se enteraba de la noticia en la camioneta, en la sala Contardi escuchaba el veredicto con una actitud particular. Según reveló el periodista Walter Leiva en Puro Show, el acusado mantuvo la misma actitud que en el primer día de juicio: "Me llamó la atención que Contardi está con mismo buzo celeste con el que vino el primer día para el jucio, está igual, sentado en la misma silla, con la misma actitud, cabizbajo".