El emotivo mensaje que Agustina Kämpfer le dedicó a Julieta Prandi después de conocer la condena de Claudio Contardi

A los pocos minutos del veredicto condenatorio contra el exmarido de Julieta Prandi, su gran amiga y colega se expresó en redes sociales para apoyarla.

La modelo atraviesa un momento crucial y movilizante por lo que su amiga no dudó en exponer lo que siente.

Una jornada crucial en la vida de Julieta Prandi y sus hijos, este miércoles culminó un extenso y angustiante proceso legal, dando paso a un período de paz y recuperación personal y familiar. La Justicia sentenció a Claudio Contardi, su expareja y padre de los menores que tienen en común, a 19 años de cárcel tras ser acusado de abusos sexuales sistemáticos, una denuncia que la actriz presentó hace casi seis años.

Minutos después de conocerse el fallo, Agustina Kämpfer, amiga y colega de Prandi, compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto a ella acompañada de un emotivo mensaje: "Cuando tomamos esta foto, ella, que luce tan sonriente, estaba atravesando el peor de los infiernos". La publicación reflejaba la dualidad entre la fortaleza aparente y el sufrimiento oculto que muchas mujeres enfrentan en silencio.

En su descripción compartida en redes sociales, Kämpfer reconoció no haber intervenido a tiempo por miedo a ahuyentar a su amiga: "Lo disimulaba bien, eso que hacemos todas cuando estamos tan perdidas, así, tal cual nos enseñaron. Hace un tiempo le pedí disculpas por haber sido cobarde y no haberle preguntado, en su momento, si lo que yo sospechaba era cierto: no lo hice porque temí que se alejara de mí". Además, instó a sus seguidores a romper el silencio: "(no sigan ese mal ejemplo, los años nos van aclarando qué tenemos que hacer: hablar, hablar, hablar)".

La fotografía, cargada de simbolismo, también inspiró una reflexión sobre el apoyo mutuo: "Me gustaría manipular un poco la imagen y que fuera yo quien la abraza a ella pero, para hacerle justicia a la foto, hoy son los brazos de Juli los que me abrazan y nos abrazan a todas". Kämpfer destacó el logro colectivo de las mujeres ante la violencia de género: "Ahora que pueden descansar un poco tras haber dado tanta pelea y haber logrado tremendo precedente en la construcción de ese muro en el que todas, agotadas, ponemos un ladrillito todos los días, hasta hacerlo tan grande y tan firme, que ningún violento pueda pasar".