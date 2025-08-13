El emotivo mensaje que Agustina Kämpfer le dedicó a Julieta Prandi después de conocer la condena de Claudio Contardi
A los pocos minutos del veredicto condenatorio contra el exmarido de Julieta Prandi, su gran amiga y colega se expresó en redes sociales para apoyarla.
Una jornada crucial en la vida de Julieta Prandi y sus hijos, este miércoles culminó un extenso y angustiante proceso legal, dando paso a un período de paz y recuperación personal y familiar. La Justicia sentenció a Claudio Contardi, su expareja y padre de los menores que tienen en común, a 19 años de cárcel tras ser acusado de abusos sexuales sistemáticos, una denuncia que la actriz presentó hace casi seis años.
Minutos después de conocerse el fallo, Agustina Kämpfer, amiga y colega de Prandi, compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto a ella acompañada de un emotivo mensaje: "Cuando tomamos esta foto, ella, que luce tan sonriente, estaba atravesando el peor de los infiernos". La publicación reflejaba la dualidad entre la fortaleza aparente y el sufrimiento oculto que muchas mujeres enfrentan en silencio.
La publicación en apoyo a Julieta Prandi que compartió Agustina Kämpfer en redes sociales
En su descripción compartida en redes sociales, Kämpfer reconoció no haber intervenido a tiempo por miedo a ahuyentar a su amiga: "Lo disimulaba bien, eso que hacemos todas cuando estamos tan perdidas, así, tal cual nos enseñaron. Hace un tiempo le pedí disculpas por haber sido cobarde y no haberle preguntado, en su momento, si lo que yo sospechaba era cierto: no lo hice porque temí que se alejara de mí". Además, instó a sus seguidores a romper el silencio: "(no sigan ese mal ejemplo, los años nos van aclarando qué tenemos que hacer: hablar, hablar, hablar)".
Emotivas palabras de la periodista tras la condena al exmarido de su colega y amiga
La fotografía, cargada de simbolismo, también inspiró una reflexión sobre el apoyo mutuo: "Me gustaría manipular un poco la imagen y que fuera yo quien la abraza a ella pero, para hacerle justicia a la foto, hoy son los brazos de Juli los que me abrazan y nos abrazan a todas". Kämpfer destacó el logro colectivo de las mujeres ante la violencia de género: "Ahora que pueden descansar un poco tras haber dado tanta pelea y haber logrado tremendo precedente en la construcción de ese muro en el que todas, agotadas, ponemos un ladrillito todos los días, hasta hacerlo tan grande y tan firme, que ningún violento pueda pasar".
Para cerrar, su compañera resaltó el coraje de Prandi: "Me consta que Juli dejó el alma en el camino por eso. Me alegra que empiece su tiempo de reparación. Gracias por todo lo que nos enseñaste". Las palabras no solo celebraron la justicia, sino también la resiliencia y la lucha compartida por miles de mujeres.