Quién es Claudio Contardi, el empresario condenado por ejercer abuso contra Julieta Prandi
El empresario gastronómico fue hallado culpable por abuso sexual reiterado contra su exesposa entre 2015 y 2018.
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó este miércoles a Claudio Contardi, empresario del rubro gastronómico, a 19 años de prisión. El fallo lo encontró responsable penalmente del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado contra su exesposa, la actriz y modelo Julieta Prandi. La resolución judicial también ordenó su inmediata detención.
El fallo se dictó tras un juicio oral en el que se evaluaron los hechos que había denunciado Julieta Prandi en 2021. Según la acusación, los abusos ocurrieron de forma reiterada entre julio de 2015 y marzo de 2018, durante la convivencia de la pareja en el domicilio familiar ubicado en la localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires.
La denuncia presentada por Prandi indicó que Contardi ejercía violencia física, psicológica y simbólica, y que imponía la obligación de mantener relaciones sexuales sin consentimiento, invocando su rol de esposo. Finalmente, tras un largo proceso judicial, la actriz celebró la sentencia en contra de su exmarido, asegurando que, desde hoy “empieza a vivir”.
Quién es Claudio Contardi y cómo inició su relación con Julieta Prandi
La relación entre Claudio Contardi y Julieta Prandi comenzó en 2011, año en que contrajeron matrimonio. La pareja tuvo dos hijos: Mateo y Rocco.
En 2019, anunciaron su separación y el divorcio se concretó en octubre de ese mismo año. Desde entonces, Prandi presentó diversas denuncias que incluyen violencia familiar, abuso sexual y violencia económica.
Por su parte, Claudio Contardi, de 57 años, se presenta como empresario gastronómico. En 2013, trascendió que Prandi y Contardi, entonces pareja, fueron socios en un emprendimiento gastronómico de Pinamar conocido como “Tuny y Pepy”. Sin embargo, no se conocen más trabajos formales del condenado de forma pública.