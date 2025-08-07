Encontraron muerto al guía turístico argentino que estaba desaparecido en Paraguay y hay conmoción
El guía turístico argentino había sido visto por última vez hace una semana cuando salió a hacer una recorrida por los parques nacionales en Paraguay.
En las últimas horas, el empresario y guía turístico argentino Wenceslao Benoit (77) fue hallado muerto en Paraguay a unos 50 kilómetros de puesto Madrejon. El hombre había sido visto por última vez hace una semana cuando salió a hacer una recorrida por los parques nacionales de la región.
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) de Paraguay había informado que el jueves pasado, Benoit, quien se encontraba junto a una turista belga, identificada como Raphael Giong, había desaparecido en el área de Cerro León, a unos 660 kilómetros de Asunción.
Sin embargo, como a Giong le pareció peligroso seguir caminando de noche, se quedó durmiendo en la camioneta que usaban. Al día siguiente, al no tener noticias de su compañero, salió a buscar ayuda.
Personal del Parque Nacional Defensores del Chaco y del Parque nacional Médanos del Chaco llevaron a cabo un intenso operativo para dar con el paradero del hombre. Además, participaron policías y bomberos de Puerto Iguazú.
Cómo hallaron el cuerpo del guía turístico
Finalmente, este jueves, el cuerpo del hombre de 77 años fue hallado, a unos 5 kilómetros de la entrada al Parque Cerro León, por integrantes de la comunidad Ayoreo Totobiegosode. El cuerpo de Benoit se encontraba tendido en el piso y sin camisa.
Según trascendió, no tenía signos de violencia en su cuerpo, por lo que estiman que pudo haber fallecido por falta de agua. Sin embargo, se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo del guía turístico para determinar la causa de muerte.