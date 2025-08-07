Encontraron muerto al guía turístico argentino que estaba desaparecido en Paraguay y hay conmoción

El guía turístico argentino había sido visto por última vez hace una semana cuando salió a hacer una recorrida por los parques nacionales en Paraguay.

En las últimas horas, el empresario y guía turístico argentino Wenceslao Benoit (77) fue hallado muerto en Paraguay a unos 50 kilómetros de puesto Madrejon. El hombre había sido visto por última vez hace una semana cuando salió a hacer una recorrida por los parques nacionales de la región.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) de Paraguay había informado que el jueves pasado, Benoit, quien se encontraba junto a una turista belga, identificada como Raphael Giong, había desaparecido en el área de Cerro León, a unos 660 kilómetros de Asunción.

Sin embargo, como a Giong le pareció peligroso seguir caminando de noche, se quedó durmiendo en la camioneta que usaban. Al día siguiente, al no tener noticias de su compañero, salió a buscar ayuda.

Personal del Parque Nacional Defensores del Chaco y del Parque nacional Médanos del Chaco llevaron a cabo un intenso operativo para dar con el paradero del hombre. Además, participaron policías y bomberos de Puerto Iguazú.

Cómo hallaron el cuerpo del guía turístico Finalmente, este jueves, el cuerpo del hombre de 77 años fue hallado, a unos 5 kilómetros de la entrada al Parque Cerro León, por integrantes de la comunidad Ayoreo Totobiegosode. El cuerpo de Benoit se encontraba tendido en el piso y sin camisa.