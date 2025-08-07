Quién era Wenceslao Benoit, el guía turístico argentino que fue hallado muerto en Paraguay

Este jueves, el guía turístico de 77 años fue hallado muerto a unos 5 kilómetros de la entrada al Parque Cerro León. Se aguardan los resultados de la autopsia.

Este jueves, cerca del mediodía, se conoció la triste noticia sobre la muerte del guía turístico argentino Wenceslao Benoit, quien había sido visto por última vez el pasado 31 de julio por la noche cuando salió a hacer una recorrida por los parques nacionales de la región.

El argentino de 77 años vivía en Paraguay desde hace casi 50 años. El hombre tenía una empresa de alquiler de vehículos 4X4 y hacía de guía turístico para quienes querían visitar el Parque Nacional Defensores del Chaco.

La desaparición de Benoit El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) de Paraguay había informado que el jueves pasado Benoit, quien se encontraba junto a un turista belga, identificada como Raphael Giong, había desaparecido en el área de Cerro León, a unos 660 kilómetros de Asunción.

La búsqueda de un guía turístico argentino en el Parque Nacional Defensores del Chaco Sin embargo, como a Giong le pareció peligroso seguir caminando de noche, se quedó durmiendo en la camioneta que usaban. Al día siguiente, al no tener noticias de su compañero, salió a buscar ayuda.

Cómo hallaron el cuerpo del guía turístico Finalmente, este jueves, el cuerpo del hombre de 77 años fue hallado a unos 5 kilómetros de la entrada al Parque Cerro León, por integrantes de la comunidad Ayoreo Totobiegosode. El cuerpo de Benoit se encontraba tendido en el piso y sin camisa.