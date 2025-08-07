Asesinaron a puñaladas a un enfermero en Misiones: investigan si existía un conflicto previo

Un enfermero , identificado como Jonathan Martín Ávila, fue asesinado este martes en el barrio San Jorge, ubicado en Posadas, Misiones . Hay dos sospechosos que están detenidos y serán indagados este jueves. La causa estaría relacionada a una posible deuda, según se informó.

Avila, un enfermero de 45 años, trabajaba en servicios públicos y con adultos mayores. Fue asesinado el martes en horas del mediodía en el barrio donde residía.

Según informaron diarios locales, fue una vecina la que alertó a la policía. Cuando los efectivos llegaron al sitio, encontraron a la víctima, la cual aún no fue identificada formalmente, tendida sobre la vía pública, sin signos vitales.

Si bien aún se aguardan los resultados preliminares de la autopsia para determinar las causas de muerte, tendría que ver con una puñalada en la zona del corazón. La vecina, asimismo, declaró que los dos sospechosos sorprendieron a la víctima y lo apuñalaron antes de escapar del lugar.

Personal especializado de la Unidad Regional X llevó adelante el respectivo relevamiento de testigos y tareas de campo. Con estas acciones, se logró la aprehensión de Antonio Gabriel C., de 28 años, y de Alexis Maximiliano S., de 25.

En el marco del operativo también se incautó un cuchillo, que habría sido utilizado en el homicidio. El arma fue remitida a la Policía Científica para las pericias correspondientes.

Con respecto al móvil del crimen, no hay una hipótesis firme por el momento. De planteó que el asesinato pudo haber estado ligado a un robo previo, así como también a una posible deuda. La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción en turno.