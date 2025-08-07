Confirmaron que son restos humanos lo hallado en la comida de los perros del presunto asesino serial de Jujuy

El fiscal Guillermo Beller confirmó que los restos encontrados en la vivienda de Matías Jurado, acusado de ser un asesino serial en Jujuy, son de origen humano.

La causa que conmociona a Jujuy sumó un nuevo dato escalofriante. El fiscal regional Guillermo Beller confirmó en conferencia de prensa que los restos encontrados en la casa de Matías Jurado, presunto asesino serial, corresponden a restos humanos. Parte del material estaba en los platos de comida de los perros que vivían en el domicilio del imputado.

Qué había dejado el presunto asesino serial de Jujuy en el plato de comida de los perros Los estudios de ADN realizados por peritos forenses determinaron que los fragmentos analizados fueron: piel, cartílagos y pelos humanos. Según la Justicia, estaban en diferentes sectores de la vivienda, incluyendo los recipientes donde se alimentaban las mascotas de Jurado.

"Se trata de restos humanos, no hay dudas. Hay mucha más piel que no pudimos cotejar porque estaba muy deteriorada. La dividimos para intentar obtener diferentes perfiles, pero parte de ese material claramente se lo daba a los perros", detalló el fiscal Beller en la conferencia.

asesino serial Jujuy casa Así es la casa del presunto asesino serial. X Cómo continúa la causa judicial de la casa del horror en Jujuy "El caso está en una etapa muy compleja. Requiere trabajo interdisciplinario porque no solo hablamos de múltiples víctimas, sino de un contexto de crueldad extrema", agregó Beller. Según la información que dejaron trascender, indicaron que se analiza la posibilidad de que los restos pertenezcan a personas reportadas como desaparecidas en los últimos meses.

Mientras se esperan nuevos resultados de ADN y se realiza el trabajo de identificación de los restos, el fiscal confirmó que la vivienda fue completamente clausurada y continuará siendo peritada en los próximos días.