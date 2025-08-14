Accidente en Ciudad: la muerte de una chica de 18 años, un tiroteo por venganza y la búsqueda del sospechoso

Un choque entre motos provocó la muerte de Ariana Lucía Rosales la noche del viernes en el barrio San Martín . El accidente fatal sacudió a la comunidad del popular complejo del oeste de Ciudad , ya que el rodado en el que iba a bordo la joven fallecida había sido robado horas antes y el conductor se fugó de la escena.

Desde el comienzo de la investigación, testigos sindicaron a Brian Maicol Reyna , un conocido malviviente de la zona, como el responsable del siniestro y quien iba al mando de la Bajaj Rouser que fue retirada del lugar del hecho y posteriormente hallada a unos 150 metros, en calle Los Papagayos. Ese vehículo presentaba pedido de secuestro , ya que su propietario la denunció como robada el jueves 7.

Incluso, los propios familiares de Rosales que se hicieron presentes en la escena del accidente apuntaron contra Reina y lo mismo sucedió en grupos de la barriada en las redes sociales, donde el sospechoso también fue mencionado como causante del deceso de la muchacha que tenía 18 años. Esa situación generó discusiones entre allegados a los dos protagonistas de la historia.

Pero eso no fue todo, ya que la violencia escaló a tal punto que la noche del sábado un tío de Reina fue blanco un ataque armado , a modo de venganza. Fue alrededor de las 21.30 de ese día cuando policías fueron desplazados por detonaciones de arma de fuego en el barrio Jardín Aeroparque de Las Heras , colindante al San Martín.

Brian Reyna está en la mira de los detectives por el robo de la moto y también por la muerte de Rosales. (Se pixela el rostro por pedido judicial)

Una vez que los efectivos llegaron al lugar, entrevistaron al hombre, quien les relató que oyó los disparos contra su domicilio y al salir a la calle observó a un sujeto corriendo con un arma de fuego en su poder. Ante eso, explicó que probablemente estaba relacionado con el accidente fatal de Ariana Rosales , ya que sospechaban de su sobrino como conductor de la moto robada en la que iba la víctima.

En la escena del tiroteo trabajó posteriormente personal de la Unidad Investigativa Departamental Capital (UID) y la Policía Científica, que secuestró algunas vainas servidas que había levantado la víctima y luego entregó a los efectivos.

Un accidente fatal, una moto robada y dos investigaciones

A raíz del accidente fatal, se inició una investigación que lidera el fiscal de Tránsito Fernando Giunta y busca determinar quién fue el responsable de la muerte de Rosales.

En ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) aguardaba por la incorporación de las declaraciones de testigos y familiares de la víctima, ya que hasta este miércoles nadie había mencionado a Brian Reina en el expediente. Por ese motivo, aún no existían pruebas que motivaran su detención.

Más allá de eso, el lunes se desarrolló un allanamiento en una vivienda vinculada a Reina, en el marco de la causa por el robo de la moto, que se encuentra a cargo del fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Ezequiel Morando. En la medida, los detectives policiales no pudieron dar con el sospechoso, quien desapareció de la barriada después del accidente fatal.

El trágico choque en Ciudad

Habían pasado algunos minutos de las 22 del viernes cuando policías tomaron conocimiento sobre un choque entre dos motos con una víctima fatal en el cruce de calles Ejército de los Andes y Cordón del Plata Sur, en el corazón del barrio San Martín.

En cuestión de minutos, efectivos arribaron a la escena y encontraron a Rosales tendida sobre el asfalto, sin vida, y una Honda GLS 150cc azul tirada a los pocos metros. Ese rodado pertenecía a un joven, de 27 años, quien trabajaba como cadete de Pedidos Ya cuando sufrió el accidente y fue trasladado al Hospital Central porque presentaba politraumatismos.

Accidente barrio San Martín La escena del accidente en el barrio San Martín. Gentileza.

En tanto, se supo que la otra motocicleta interviniente había sido retirada del teatro del hecho por el sujeto que la conducía, quien la abandonó a los pocos metros y luego fue secuestrada por personal policial. Se trataba de la Bajaj Rouser con pedido de secuestro.

En el lugar se vivieron momentos de tensión, ya que se hizo presente la familia de la víctima y se mostraron consternados por el trágico hecho.