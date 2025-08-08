Accidente fatal en Ciudad: murió una joven motociclista y otra persona está grave
Una joven perdió la vida y otra persona sufrió heridas graves tras un choque entre dos motos en Ciudad.
Una joven motociclista falleció este viernes tras un violento choque entre dos motos en la intersección de Cordón del Plata y Ejército de Los Andes, en Ciudad de Mendoza. Otra persona resultó gravemente herida en el accidente y fue trasladada de urgencia a un hospital.
Según lo informado por el periodista Matías Pascualetti en X, la segunda moto involucrada fue retirada del lugar por familiares antes de la llegada de las autoridades.
Te Podría Interesar
Noticia en desarrollo...