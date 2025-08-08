Una docente mendocina fue detenida por presunta distribución de material de abuso sexual infantil

Policías allanaron el jueves la casa de la docente en Tupungato. Detectaron que desde su celular se subieron videos de abusos sexuales a menores de edad.

Policías de Investigaciones capturaron la tarde del jueves en Tupungato a una docente sospechada de distribuir material de abuso sexual infantil. La Justicia mendocina recibió un alerta luego de que se detectara la actividad ilegal desde su celular. Por eso, allanaron su domicilio y secuestraron diferentes dispositivos informáticos.

Fuentes allegadas a la investigación revelaron a MDZ que el expediente se inició a raíz de un alerta de Google, luego de que se detectara la carga de videos de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes (MASNNA) en una de sus plataformas.

Frente a eso, desde esa empresa multinacional de tecnología con sede en California, Estados Unidos, dieron aviso sobre la situación al National Center for Missing and Exploited Children( NCMEC), una organización sin fines de lucro creada en 1984 por el Congreso estadounidense que se dedica a lucha e investigar casos de niños desaparecidos y explotados. Ese reporte señalaba que la actividad ilícita se había registrado en tres dispositivos localizados en Tupungato, provincia de Mendoza, por lo que contactaron a las autoridades argentinas.

Los encargados de recibir esas alertas en el país es personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que luego se encarga de dar intervención a la fiscalía o juzgado que corresponda, dependiendo de la jurisdicción de cada caso. En esta oportunidad, el caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal Valle de Uco, tomando intervención el fiscal Pablo Fossaroli.

El allanamiento en Tupungato Luego de analizar el caso y reunir las pruebas necesarias, al representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso allanar la vivienda de la docente y la medida fue desarrollada este jueves por personal de la Unidad Investigativa Departamental Tupungato (UID).