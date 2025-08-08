Secuestraron casi 30 millones de pesos en droga, mercadería y cigarrillos de contrabando

Los operativos, realizados por Gendarmería Nacional, permitieron incautar droga, mercadería sin aval aduanero y miles de paquetes de cigarrillos.

Las imágenes de los procedimientos en los que se incauto droga, mercadería y cigarrillos.

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) secuestraron durante esta semana un cargamento de droga y mercadería y cigarrillos de contrabando en distintos procedimientos realizados en Mendoza. De acuerdo con fuentes allegadas a los operativos, el avalúo total de lo incautado asciende a 28.812.163 pesos.

Marihuana en un colectivo de larga distancia En uno de los operativos, integrantes del Escuadrón 28 Tunuyán que controlaban un micro en la ruta 40, a la altura del paraje Zapata de Tupungato, detectaron una mochila sin propietario aparente. Al revisar el interior, descubrieron que había 1,820 kilos de marihuana distribuidos en dos paquetes.

Mendoza marihuana (6) Frente a eso, se le dio intervención de la Unidad Fiscal de Mendoza de la Justicia federal, el dueño del equipaje fue identificado, detenido y trasladado a la Unidad 32 - Centro de Detención Judicial de Mendoza, ubicada en los Tribunales federales de calle España, en Ciudad.

Mendoza marihuana (4) Indumentaria, herramientas y juguetes de contrabando Por otro lado, en el marco de otro despliegue, la Patrulla Fija Los Árboles del Escuadrón 27 Uspallata detuvo una furgoneta que trasladaba bolsas y cajas con ropa, artículos de ferretería, útiles escolares y juguetes de origen extranjero y sin aval aduanero.

Mendoza mercadería contrabando (1) Representantes de ARCA-DGA realizaron el aforo, que superó los 16,8 millones de pesos, y secuestraron toda la carga.