Un exconvicto quedó filmado en un robo y ahora es intensamente buscado en San Rafael

Un exconvicto con amplios antecedentes es intensamente buscado después de quedar filmado durante un robo ocurrido en San Rafael . Se trata de Marco Antonio Sagal Lagos , alias el Peta, quien cuenta con recientes condenas y pasado carcelario. La Justicia pidió colaboración para detenerlo.

El hecho que motivó el pedido de captura ocurrió pasadas las 19.30 del martes cuando un sujeto que vestía campera azul, buzo rojo y pantalón negro llegó hasta la vereda de un comercio ubicado en calle Rodolfo Iselín al 1.100, portando una tijera corta hierro en sus manos.

Acto seguido, se dirigió hacia una bicicleta que estaba estacionada y atada a un caño con una cadena, para rápidamente cortar el candado. Una vez que retiró el dispositivo de seguridad, se alejó un par de metros y luego volvió sobre sus pasos para apoderarse del rodado y darse a la fuga.

Una cámara de seguridad del local captó el accionar del malviviente y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales entre los usuarios sanrafaelinos. Al mismo tiempo, detectives que analizaron el material fílmico pudieron establecer que el autor del robo había sido el Peta Sagal , un conocido delicuente del Sur provincial.

La fiscal de San Rafael Andrea Ross i, quien tomó intervención en la causa, solicitó la captura del sospechoso y desde el Ministerio Público Fiscal ( MPF ) emitieron un comunicado para pedir colaboración en la búsqueda de Sagal Lagos , quien permanecía prófugo hasta la tarde de este viernes.

Los numerosos antecedentes del prófugo

Desde hace varios años que el Peta Sagal viene entrando y saliendo de la cárcel por diferentes hechos delictivos. En la última década fue condenado en siete oportunidades y ahora quedó nuevamente en la mira de la Justicia.

Fuentes judiciales consultadas sostuvieron que la sentencia más reciente contra el exconvicto se dictó el 11 de enero de 2023, cuando la jueza María Laura Vera lo condenó por un hurto simple en grado de tentativa durante un juicio abreviado.

Anteriormente, en 2021, fue condenado en dos ocasiones: en enero el juez Sergio González Benavides le impuso seis meses de encierro por una causa de violación de domicilio y en diciembre el juez Gabriel Ravagnani lo sentenció a un mes y medio de prisión efectiva por el delito de amenazas. Además, en ese fallo le declararon la reincidencia por novena vez.

FotoJet - 2025-08-08T170411.964 Otras fotos que difundió el MPF de Sagal Lagos. Gentileza.

En tanto, en plena pandemia, el 24 de julio de 2020, Sagal Lagos fue condenado por el juez Jorge Alejandro Yapur por una estafa en grado de tentativa y uso de documento público falso, en concurso real.

Por su parte, el 3 de mayo de 2019 el juez Claudio Gil le impuso una pena de seis meses por un caso de violación de domicilio. Mientras que el año anterior ya había acumulado otras dos condenas: una por lesiones leves calificadas y otra por hurto simple.