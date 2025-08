Turismo delictivo en Cacheuta: cárcel para los cordobeses acusados por robos con inhibidor de alarmas

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que los autores del robo se movían en una Toyota Hilux gris oscura, motivo por el que se inició un recorrido por las inmediaciones para dar con los malvivientes, pero el resultado de la medida fue negativo.

Pese a eso, la información que aportó un testigo momentos más tarde condujo hacia una camioneta, con las mismas características previamente descritas, que había sido abandonada por sujetos en actitud sospechosa frente al ingreso al Hotel & Spa Termas de Cacheuta, localizado sobre la ruta 82, quienes escaparon a bordo de un taxi.

Una camioneta robada y el inhibidor de alarmas

Una vez en ese lugar, los policías constataron que la Toyota Hilux tenía colocada una chapa patente apócrifa, por lo que verificaron el dominio que figuraba en los cristales y descubrieron que había sido denunciada por sustracción, por lo que contaba con pedido de secuestro.

Al mismo tiempo, el personal salió en busca del taxi en el que viajaban los presuntos ladrones y lo interceptaron en las cercanías de la Subcomisaría Blanco Encalada. De esa formal, atraparon a Matías Gerez y a Bruno Burgos. Pero el resto de la banda había fue dejada en el complejo de cabañas Posada Cacheuta, localizado también sobre la ruta 82, de acuerdo con lo que le reveló el taxista a los uniformados.

89662a91-c752-450b-8aec-9414443a La camioneta Toyota Hilux robada que utilizaban los cordobeses. Gentileza.

Para ese momento, ya había tomado intervención la Unidad Investigativa Departamental Luján (UID), cuyos efectivos se dirigieron hasta ese complejo turístico y capturaron a Martín Lucarelli, Lautaro Bramoso y Lucas Aguirre.

Pese a que durante la requisa que se desarrolló en la cabaña en la que se alojaban no se pudo dar con el dinero sustraído, secuestraron diferentes juegos de llaves de viviendas y vehículos, herramientas, prendas de vestir, un smartwatch y otros elementos de importancia para la investigación.

FotoJet - 2025-08-06T175344.214 Herramientas, juegos de llaves y prendas de vestir secuestradas en la cabaña donde se alojaban los sospechosos. Gentileza.

En principio, los cinco detenidos fueron llevados hasta las Comisarías 30° y 11° de Luján de Cuyo, pero luego pasaron a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.), localizada en el Polo Judicial Penal, donde permanecían alojados a la espera de su traslado a un complejo penitenciario.