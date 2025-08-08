Cuál es la enfermedad mental que padece la mujer que asesinó a puñaladas a su hijo en Córdoba

La mujer asesinó de múltiples puñaladas a su hijo adolescente de 14 años. En las últimas horas, se conoció cuál es la enfermedad mental que padece la agresora.

El filicidio ocurrió en una casa de barrio Obrero, en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

Un nuevo filicidio mantiene en vilo a la provincia de Córdoba, donde una mujer fue detenida e imputada acusada de haber asesinado de múltiples heridas de arma blanca a su hijo adolescente de 14 años. En las últimas horas, se conoció cuál es la enfermedad mental que padece la mujer.

La agresora fue identificada como María Juárez (47), quien vivía en una casa de barrio Obrero, en la ciudad de Río Cuarto. Según trascendió, tendría problemas psiquiátricos, por lo que no descartan que haya sufrido un brote.

Cuál es la enfermedad mental que padece la mujer Juárez padece esquizofrenia, la cual es una enfermedad mental grave que afecta el modo de pensar, sentir y comportarse de las personas. Puede dar lugar a una mezcla de alucinaciones, ideas delirantes y pensamientos y comportamientos desorganizados.

Las personas con esquizofrenia necesitan recibir tratamiento de por vida. Esto incluye medicamentos, terapia de conversación y ayuda para aprender a ocuparse de las actividades de la vida diaria.

Qué reveló la autopsia al cuerpo de la víctima La necropsia reveló que la víctima recibió 12 puñaladas en la nariz, mentón y cuello. A su vez, los resultados indicaron que el menor no presentaba lesiones que indiquen que intentó defenderse.