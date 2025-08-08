Los escalofriantes resultados de la autopsia al cuerpo del joven de 14 años que fue asesinado por su madre en Córdoba

La presunta autora del filicidio que mantiene en vilo a Córdoba se encuentra detenida con custodia policial en el Hospital San Antonio de Padua.

El filicidio ocurrió en una casa de barrio Obrero, en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

El miércoles, un brutal filicidio conmocionó a la provincia de Córdoba. María Juárez (47) fue detenida e imputada acusada de haber asesinado de múltiples heridas de arma blanca a su hijo adolescente de 14 años. En las últimas horas, se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima.

La necropsia reveló que la víctima recibió 12 puñaladas en la nariz, mentón y cuello. A su vez, los resultados indicaron que el menor no presentaba lesiones que indiquen que intentó defenderse.

Por otro lado, la agresora se encuentra detenida con custodia policial en el Hospital San Antonio de Padua. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, a cargo de Pablo Jávega, imputó a la mujer por el delito de homicidio calificado.

Quién es la mujer que asesinó a puñaladas a su hijo en Córdoba La imputada fue identificada como María Juárez (47), quien vivía en una casa de barrio Obrero, en la ciudad de Río Cuarto. Según trascendió, tendría problemas psiquiátricos, por lo que no descartan que haya sufrido un brote.