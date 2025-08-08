Córdoba: rescatan tres crías de animales silvestres y activan protocolo de recuperación

Los animales fueron hallados en zona rural y trasladados al Parque de la Biodiversidad. Se encuentran en observación médica bajo protocolo sanitario.

La cría de yaguarundí rojo que fue hallada por la Policía Ambiental

Una cría de yaguarundí y dos gatos monteses fueron rescatados por la Policía Ambiental de Córdoba en una zona rural. Estos animales silvestres ya fueron trasladados a la veterinaria del Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad, ubicado en Villa Concepción del Tío, donde se les realizarán distintos estudios para comprobar su estado de salud.

Aún se desconoce en qué condiciones fueron halladas estas crías. Al encontrarlos, los efectivos activaron el protocolo sanitario obligatorio, el cual consta de un proceso que se extiende hasta su liberación, aunque todavía no se sabe dónde serán liberados.

Dentro del control que se les realizará a estos animales se incluye una revisión médica, cuarentena y aislamiento, para evitar que entren en contacto con otros ejemplares y así prevenir enfermedades infectocontagiosas.

En qué estado estaban las crías El yaguarundí fue hallado con un leve estado de deshidratación, por lo que, una vez activado el protocolo, fue hidratado por vía subcutánea. A pesar de ello, se encontraba en buen estado general.

Por su parte, los gatos monteses presentaban un buen estado de salud, ya que no mostraban signos de deshidratación ni lesiones.