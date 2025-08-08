Se conocieron estremecedores detalles del filicidio que mantiene en vilo a Córdoba: cuchillazos, problemas psiquiátricos y muerte
El filicidio ocurrió en un domicilio de barrio Obrero, Córdoba. Según trascendió, la agresora tiene problemas psiquiátricos.
Un nuevo filicidio mantiene en vilo a la provincia de Córdoba, donde una mujer fue detenida e imputada acusada de haber asesinado de múltiples heridas de arma blanca a su hijo adolescente de 14 años. La autopsia al cuerpo del menor reveló que recibió 12 puñaladas en la nariz, mentón y cuello.
El estremecedor episodio ocurrió el miércoles, en un domicilio de barrio Obrero. Según trascendió, la mujer, identificada como María Juárez (47), habría llamado a su marido y le advirtió que su hijo estaba herido. Cuando el hombre llegó al domicilio, se encontró con una escena de terror.
Los escalofriantes detalles del filicidio
El niño se encontraba sin vida al lado de su cama, sobre un charco de sangre. Además, había un cuchillo de cocina, el cual habría sido utilizado para cometer el crimen. Inmediatamente, el hombre llamó a la Policía.
Juárez, que presentaba cortes en su pierna izquierda, le indicó a los efectivos que es paciente psiquiátrica y que aquella tarde había tomado dos medicamentos. Luego, se sentó al lado de la cama de su hijo y al despertar, encontró al menor tirado en el suelo con manchas de sangre.
Tras el crimen, Juárez fue trasladada al Hospital San Antonio de Padua, donde se encuentra detenida con custodia policial acusada del delito de homicidio calificado por el vínculo. En estos momentos, se aguardan los informes médicos de la mujer para determinar si tenía problemas psiquiátricos y si es inimputable.