Dos asaltos a mano armada en la noche del Gran Mendoza
Un motociclista en Las Heras y un conductor de aplicación en Godoy Cruz fueron víctimas de asaltos a mano armada.
Dos robos a mano armada ocurrieron durante la noche el Gran Mendoza. Los hechos, separados por un lapso de 45 minutos, afectaron a un motociclista en Las Heras y a un chofer de aplicación en Godoy Cruz.
El primer suceso se registró a las 21 en la calle Cerro Arco, en la zona de El Trapiche, en Las Heras. Dos individuos armados interceptaron a P.A.F. de 21 años mientras se desplazaba en su motocicleta KTM Duke 250cc. Los asaltantes lo amenazaron y se llevaron la moto, huyendo del lugar. El caso quedó bajo la órbita de la Comisaría 43°.
A las 21.45, un segundo asalto afectó a C.A.T., un chofer de 51 años, en la intersección de las calles Patagonia y Talcahuano, en Godoy Cruz. Mientras esperaba a un pasajero, dos hombres en moto lo sorprendieron, lo amenazaron con un arma de fuego y robaron su teléfono celular y 300.000 pesos en efectivo. Los delincuentes escaparon de la escena. La Comisaría 50° intervino en el caso.