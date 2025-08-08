Dos asaltos a mano armada en la noche del Gran Mendoza

Un motociclista en Las Heras y un conductor de aplicación en Godoy Cruz fueron víctimas de asaltos a mano armada.

Dos robos a mano armada ocurrieron durante la noche el Gran Mendoza. Los hechos, separados por un lapso de 45 minutos, afectaron a un motociclista en Las Heras y a un chofer de aplicación en Godoy Cruz.

El primer suceso se registró a las 21 en la calle Cerro Arco, en la zona de El Trapiche, en Las Heras. Dos individuos armados interceptaron a P.A.F. de 21 años mientras se desplazaba en su motocicleta KTM Duke 250cc. Los asaltantes lo amenazaron y se llevaron la moto, huyendo del lugar. El caso quedó bajo la órbita de la Comisaría 43°.