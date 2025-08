Le intentaron robar a una cronista de C5N y todo quedó filmado: el fuerte video

La inseguridad está a la orden del día en nuestro país y los cronistas de los diferentes programas no quedan exentos de estas situaciones que las personas sufren día a día. En las últimas horas, una joven periodista de C5N se encontraba en vivo junto a su camarógrafo cuando fueron abordados por ladrones.

Posteriormente a esto, Sofi , movilera del C5N , expresó todo su malestar por la situación: "Ay... Me quisieron robar, nos sacaron el celular en vivo, chicos perdón". Lo cierto es que luego del susto, tanto el camarógrafo como ella pudieron reponerse de la situación y contar con más detalle lo sucedido.

Le intentaron robar a una periodista de C5N y todo quedó grabado

"Estamos bien, qué basuras. No lo esperábamos perdón, el camarógrafo lo agarró fuertísimo al celular", expresó, dejando claro que por eso no pudieron arrebatarle el teléfono que quisieron arrebatarle. Pero esto no fue todo, ya que la periodista comunicó que la moto ya había pasado anteriormente haciendo una especie de verificación para posteriormente llevar a cabo el hecho delictivo.