Accidente fatal en Luján de Cuyo: una ciclista murió al ser atropellada por una camioneta

Ocurrió en la ruta 82, a la altura de Blanco Encalada. La ciclista falleció en el acto. Creen que estaba alcoholizada.

Así quedó la camioneta tras el accidente que produjo la muerte de una ciclista en la ruta 82.

Una ciclista murió la noche de este miércoles al ser atropellada por una camioneta en la zona de Blanco Encalada, Luján de Cuyo. De acuerdo con la información policial, la mujer sufrió severas heridas que le provocaron el fallecimiento prácticamente en el acto.

El accidente se produjo pasadas las 20 cuando un hombre, de 66 años, conducía su Volskwagen Saveiro por la ruta 82, en dirección al oeste, y colisionó a la mujer que se movilizaba en bicicleta, por motivos que se tratan establecer.

Hasta el lugar fue desplazado una movilidad de la Subcomisaría Blanco Encalada, cuyo personal confirmó el trágico siniestro e inició los primeros trabajos en la escena. En tanto, un médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

La posible causa del accidente De las averiguaciones practicadas surgió que la víctima sería conocida en la zona y que desde hace tiempo tiene problemas de consumo del alcohol. Por eso, todo apuntaba a que se encontraba en estado de ebriedad y hasta se encontró una caja de vino tirada a pocos metros del cuerpo.