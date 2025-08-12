Conmoción en el automovilismo: murió Claudio Segarra tras un accidente en el Turismo Pista San Luis

El accidente provocó la suspensión total de la jornada y generó conmoción en el ambiente del automovilismo.

El automovilismo argentino está de luto tras confirmarse la muerte de Claudio Segarra, piloto cordobés que perdió la vida a causa de las graves lesiones sufridas en un accidente durante las pruebas de la Monomarca Fiat. El siniestro ocurrió en el marco de una fecha del Turismo Pista San Luis, disputada en Río Cuarto.

Claudio Segarra y un accidente que le costó la vida El hecho se registró el pasado fin de semana en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, cuando Segarra iniciaba su primera vuelta de tiempos a bordo de un Fiat Palio. Según los primeros reportes, perdió el control del vehículo al ingresar a la recta principal, realizó un trompo y se estrelló contra el paredón ubicado en el sector de ingreso a la sala técnica del circuito.

El piloto recibió atención médica inmediata por parte del personal presente en el lugar, que le practicó maniobras de reanimación antes de su traslado de urgencia a un centro asistencial de Río Cuarto. Allí permaneció internado en terapia intensiva, pero falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus heridas.

claudio segarra Claudio Segarra perdió la vida tras un grave accidente Tras el trágico hecho, las autoridades decidieron suspender toda la actividad prevista para esa jornada y se inició una investigación para determinar las causas exactas del accidente. Por su parte, la organización Turismo Pista San Luis emitió un comunicado en el que definió a Segarra como “un apasionado del automovilismo” y expresó sus condolencias a familiares y allegados.