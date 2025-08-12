Choque frontal e incendio en Tupungato: quiénes son los involucrados en el impactante accidente

Un grave accidente en Tupungato dejó varias personas heridas este lunes por la noche, entre ellas dos menores de edad. El choque frontal, ocurrido en el distrito de Cordón del Plata, involucró a una Toyota Hilux y un Peugeot 505, el cual se incendió tras el impacto. Todos los ocupantes fueron trasladados para recibir atención médica.

Quiénes son los involucrados y cuál es su estado Según el parte policial, en el Peugeot 505 viajaban Fabio Leonel Páez (29), conductor domiciliado en Los Sauces, Tunuyán; Rocío Herrera, acompañante; y dos menores identificados como Ema Páez (6) y Elías Herrera (13). Todos resultaron con lesiones de diversa consideración, pero lograron salir del vehículo antes de que el fuego alcanzara el habitáculo. En principio se habló además de otra menor, aunque no hay confirmación en el parte oficial.

accidente tupungato1 Uno de los vehículos involucrados en el accidente en Tupungato se prendió fuego. Prensa Seguridad En la Toyota Hilux se desplazaban Brian Ezequiel Montalgo (20) junto a una mujer, cuyos datos no fueron precisados oficialmente. Ambos también sufrieron heridas y fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Cómo ocurrió el choque De acuerdo a efectivos que realizaban un control vehicular en la zona, el Peugeot 505 circulaba por calle El Álamo en dirección oeste cuando la Toyota Hilux, que venía en sentido contrario, se cruzó de carril, impactando contra el lateral izquierdo del automóvil. La colisión provocó un incendio en la parte delantera del rodado menor.

El rápido accionar policial permitió evacuar a los ocupantes antes de que las llamas se propagaran, evitando así lesiones por quemaduras.