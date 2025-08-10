Brutal choque múltiple: al menos 9 heridos en la Avenida General Paz por accidentes

Uno de los siniestros se produjeron en Avenida de los Corrales, donde a pocos metros se produjo otro. Uno de los heridos debió ser trasladado en helicóptero

Este domingo por la mañana comenzó accidentado, luego de que se produjeran al menos dos accidentes en la Avenida General Paz, a la altura de la Avenida de los Corrales. Allí se produjo un choque múltiple entre dos autos y una camioneta, que dejó por lo menos nueve heridos, uno de ellos de gravedad. Este choque, produjo otro a pocos metros.

Uno de estos accidentes de tránsito ocurrió en la Avenida de los Corrales y la Avenida General Paz, sentido Río de la Plata, donde un Peugeot 208, con tres jóvenes y que circulaba a alta velocidad, impactó por detrás a otro Peugeot, modelo 206, que también llevaba a un grupo de jóvenes, luego de circular realizando zigzags.

Después del impacto, este último comenzó a incendiarse, por lo que los ocupantes del vehículo debieron abandonarlo. En tanto, el conductor del 208 salió despedido por el parabrisas y debió ser trasladado por el helicóptero del SAME al Hospital Argerich.

Los vecinos de la zona lograron impedir que el otro rodado se incendiara. Los pasajeros del 206 fueron trasladados al Hospital Santojanni y Grierson por ambulancias del servicio médico que se acercaron al lugar, con diagnóstico de politraumatismos. En total, se acercaron ocho ambulancias y el helicóptero médico, junto a los bomberos.

El accidente desencadenó otro triple choque Producto de este impacto entre los dos autos marca Peugeot, una de las ruedas de los rodados salió despedida e impactó contra una camioneta que circulaba por el lugar, cuyo conductor fue detenido tras dar positivo en el test de alcoholemia.