Las impactantes imágenes de la Ferrari que protagonizó un brutal choque en San Vicente

Una Ferrari color amarilla protagonizó un salvaje choque en la ciudad de San Vicente. A pesar de la brutalidad del choque, el conductor del vehículo de alta gama resultó ileso. En las últimas horas se viralizaron impactantes imágenes del siniestro.

El hecho ocurrió este viernes por la mañana, en la rotonda de las Rutas 16 y 6. Allí, por motivos que aún se desconocen, una Ferrari color amarilla perdió el control e impactó contra un poste terminando a casi 40 metros de la traza.

El conductor del vehículo de alta gama fue identificado como Diego Martínez, un comerciante domiciliado en Canning. Pese al fuerte impacto, Martínez resultó ileso y se retiró del lugar por sus propios medios.

Ferrari San Vicente 1 X En el lugar se hicieron presentes personal del Destacamento Vial Guernica, personal policial de la Superintendencia de Seguridad Vial Zona I La Plata y una grúa particular que retiró la Ferrari.