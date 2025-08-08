Destrozada: así quedó la Ferrari del hombre que chocó en San Vicente

En las últimas horas, se viralizó un video de cómo quedó una Ferrari amarilla tras un salvaje choque en San Vicente.

Un salvaje choque tuvo lugar en la ciudad de San Vicente, donde una Ferrari perdió el control e impactó contra un poste. A pesar de la brutalidad del choque, el conductor del vehículo de alta gama resultó ileso.

El terrible episodio ocurrió en San Vicente, en la rotonda de las Rutas 16 y 6. Allí, por motivos que aún se desconocen, una Ferrari color amarilla perdió el control e impactó contra un poste terminando a casi 40 metros de la traza.

Así quedó la Ferrari amarilla tras el choque En las últimas horas, se viralizaron imágenes de cómo quedó el vehículo de alta gama tras el siniestro. En el video se ve que el auto quedó completamente destrozado. Por otro lado, el conductor resultó ileso.

La Policía se hizo presente en el lugar del hecho y dio intervención a la UFI número uno de San Vicente. El vehículo está siendo retirado del lugar por una grúa particular.