Horror en Mar del Plata: hallaron un cuerpo incinerado en un descampado

Tras el hallazgo de un cuerpo quemado en barrio Las Heras, la Fiscalía de Mar del Plata ordenó peritajes.

El cadáver fue encontrado en un predio ubicado en la intersección de las calles García Lorca y Rufino Inda de Mar del Plata.

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de incineración fue hallado este viernes en un descampado del barrio Las Heras, en la ciudad de Mar del Plata. La víctima presentaba signos de violencia por lo que se investiga que se tratase de un homicidio.

El macabro hallazgo ocurrió en un terreno abandonado ubicado en la intersección de las calles García Lorca y Rufino Inda, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona aparentemente incinerada. Tras ese llamado, Personal del Comando de Patrullas acudió al lugar y notificó a la comisaría decimosexta, que tiene jurisdicción en la zona.

Minutos más tarde se presentó en el sitio la fiscal Romina Díaz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6, para coordinar las primeras diligencias. De acuerdo con los medios locales, el cuerpo fue localizado a unos 40 metros del acceso al terreno, en una zona de pastizales.

Qué se sabe de la víctima Según determinaron las fuentes policiales, el cadáver tenía las manos hacia atrás y en el cuello se observó un elemento similar a una soga. Por estas características, aunque la causa fue inicialmente caratulada como “averiguación de causales de muerte”, los investigadores consideran que se trata de un presunto homicidio.

De inmediato, la Fiscalía ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad en las inmediaciones, la toma de testimonios a vecinos y otras medidas de rigor, con el objetivo de establecer la identidad de la víctima, las circunstancias del hecho y dar con los posibles responsables.