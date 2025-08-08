Stream del Conicet: qué es la misteriosa figura que cautivó a todos y se desintegró en vivo

En los últimos días de la exitosa expedición del Conicet al fondo del Cañón de Mar del Plata, apareció un misterioso organismo ante la cámara.

En la transmisión de Schmidt Ocean y el Conicet del jueves 7 de agosto, se pudieron ver distintos sifonóforos luminosos que impactaron a miles de espectadores.

El stream del Conicet de la expedición al Cañón de Mar del Platasigue causando furor. Cada día, un grupo de científicos argentinos, junto con el equipo de Schmidt Ocean, se sumergen hacia las profundidades del océano argentino a bordo del buque de investigación Falkor con el fin de conocer qué especies habitan allí.

La expedición que comenzó el 23 de julio llegará a su fin el domingo 10 de agosto. Sin embargo, en la etapa final, son cada vez más los interesados en conocer las maravillas que existen en el fondo del mar.

Precisamente, en las últimas horas, se viralizó el video de uno de los organismos más fascinantes y misteriosos que captó la cámara del buque. No obstante, en ese momento de la transmisión ninguno de los científicos estaba conectado para contar de qué se trataba.

Cuál es el organismo que sorprendió a los espectadores del stream del Conicet Especie misteriosa en la expedición del Conicet al Cañón de Mar del Plata Un par de horas más tarde, ante las preguntas de los espectadores que querían saber el nombre de la especie que los maravilló a todos, uno de los científicos del Conicet dijo que, pese a no estar seguro, se trataría de “Arbacias”. “Son organismos que son una especie de casa mucosa y viven en su interior. Son filtradores de comida. Se encuentran ahí -en esa casa- refugiados y cuando un depredador los quiere atacar, la estrategia suele ser abandonar la casa, dejarla con el depredador y luego se arman una nueva”, dijo uno de los científicos argentinos.

“Pienso en ellas como las arañas, que hacen una telaraña nueva cada día. Las Arbacias usan esas casas para filtrar comida, pero se tapan desde partículas”, explicó otro de los expertos.