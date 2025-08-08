Invitaba a jóvenes a tener paseos gratis en kayak y las abusaba: fue detenido en Puerto Madryn
Un hombre fue detenido acusado de abusar de dos mujeres a las que contactó por redes sociales ofreciendo paseos gratuitos en kayak.
Un hombre fue detenido acusado de abusar sexualmente de dos mujeres a las que contactó mediante perfiles falsos en redes sociales. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el imputado ofrecía paseos gratuitos en kayak que se realizaban durante el atardecer y la noche.
La pesquisa determinó que el acusado, identificado con las siglas D. R., utilizaba imágenes de mujeres para crear cuentas falsas y entablar contacto con posibles víctimas. Una vez concretado el acuerdo, pasaba a buscarlas y las trasladaba a playas alejadas, donde cometía los abusos.
De acuerdo con Noticias Argentinas, en los próximos días se realizará la audiencia de apertura de investigación y control de detención, donde se formularán cargos penales. Entre las medidas dispuestas, se llevará a cabo una rueda de reconocimiento.
Qué determinó la Fiscalía
La Fiscalía imputa al detenido un hecho de abuso sexual con acceso carnal y un hecho de abuso sexual simple. Paralelamente, se investiga si existen más víctimas que no hayan denunciado.
Como si fuera poco, fuentes judiciales indicaron al Diario Jornada que el acusado tiene antecedentes por hechos de similares características. En una causa anterior, cuando trabajaba en una empresa industrial, se hacía pasar por electricista para ingresar a domicilios particulares y abusar de mujeres.