Invitaba a jóvenes a tener paseos gratis en kayak y las abusaba: fue detenido en Puerto Madryn

Un hombre fue detenido acusado de abusar sexualmente de dos mujeres a las que contactó mediante perfiles falsos en redes sociales. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el imputado ofrecía paseos gratuitos en kayak que se realizaban durante el atardecer y la noche.

La pesquisa determinó que el acusado, identificado con las siglas D. R., utilizaba imágenes de mujeres para crear cuentas falsas y entablar contacto con posibles víctimas. Una vez concretado el acuerdo, pasaba a buscarlas y las trasladaba a playas alejadas, donde cometía los abusos.

De acuerdo con Noticias Argentinas, en los próximos días se realizará la audiencia de apertura de investigación y control de detención, donde se formularán cargos penales. Entre las medidas dispuestas, se llevará a cabo una rueda de reconocimiento.

Qué determinó la Fiscalía La Fiscalía imputa al detenido un hecho de abuso sexual con acceso carnal y un hecho de abuso sexual simple. Paralelamente, se investiga si existen más víctimas que no hayan denunciado.