Drogas, armas y 20 detenidos: así fue el megaoperativo de la Policía contra una red narco
La Policía de la Ciudad realizó un operativo en los barrios Mugica, Zavaleta, Inta y 1.11.14, para desarticular a la red narco "Herederos de Dumbo".
Entre la tarde del jueves y la madrugada de este viernes, la Policía de la Ciudad ejecutó un operativo para desarticular una red narco vinculada a los sucesores del narcotraficante conocido como “Dumbo”. Tras dos meses de investigación y con orden de la fiscalía, allanaron las viviendas de los sospechosos en los barrios Mugica, Zavaleta, Inta y 1.11.14, llegando a detener a 20 personas mayores de edad y a incautar droga.
La investigación, desarrollada por la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur, se extendió por dos meses. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, durante ese tiempo realizaron tareas encubiertas, registros audiovisuales, seguimientos y el uso de la figura judicial del “agente revelador”, la cual permitió identificar los puntos de venta y a los integrantes de la organización narco.
Mirá el video del operativo policial contra la red narco
El despliegue contó con 400 efectivos de distintas áreas: brigadas de Investigaciones, Policía Barrial, Grupos Especiales, Cibercrimen, Escuadrón Aéreo, motorizada, División Intervenciones Rápidas, Dirección de Operaciones Urbanas de Contención, Comunal, Canes, Tecnologías Aplicadas y Alcaidías. Se utilizaron 20 vehículos, 30 motos y dos helicópteros.
El operativo fue monitoreado desde el Instituto Superior de Seguridad Pública por el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.
Cecilia Amil Martín, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), fue quien ordenó los allanamientos que comenzaron el jueves 7 de agosto a las 19.30 y se extendieron hasta la madrugada de este viernes. En total, fueron 23 procedimientos en el Barrio Mugica, 3 en Zavaleta, 2 en Barrio Inta y 2 en la 1.11.14.
La pesquisa determinó que los compradores ingresaban a los edificios del complejo, conocidos como “plateas”, controlados por “soldaditos” o “alertadores”. Tras ser autorizados, accedían a departamentos donde concretaban las compras. La droga era provista desde Zavaleta y la Villa 1.11.14.
Todo lo que incautaron los uniformados en los allanamientos
- Dos granadas de mano de disuasivo químico en un departamento de la platea 7
- Un chaleco antibalas, 1 revólver Calibre .38 con 5 cartuchos.
- 7,019 kilos de marihuana
- 62,94 gramos de cocaína
- 214,46 gramos de pasta base
- 41 municiones calibre 22
- 19 celulares
- Elementos de corte y fraccionamiento de drogas