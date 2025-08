Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, pidió juicio por jurados en la causa por abuso sexual

Contardi, ex de Julieta Prandi, pidió juicio por jurados: enfrenta cargos por abuso sexual. Foto: Archivo

EL DATO REVELADOR DE JULIETA PRANDI SOBRE SU EX MARIDO, CLAUDIO CONTARDI

Además, se remarca que Prandi se encontraba "en una relación asimétrica de poder, no pudiendo consentir libremente la acción".

Acompañada por su abogado Javier Baños, del estudio de Fernando Burlando, Prandi llegó a este juicio preparada y con apoyo. “Me preparé con amor, con mis hijos, mis padres, mi pareja y mi hermana que acaba de aterrizar de Chile. Estoy fuerte y lista, lo que no quiere decir que no esté rota, porque a mí ya me rompieron”, declaró antes de ingresar a la audiencia.