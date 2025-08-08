Caso Julieta Prandi: este viernes podría conocerse la sentencia contra Claudio Contardi

En el Tribunal de Campana se desarrollará la instancia final del juicio por abuso sexual y violencia. El veredicto podría conocerse hoy o la próxima semana.

Los alegatos en el juicio contra Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, por abuso sexual y violencia, se desarrollarán este viernes en el Tribunal de Campana, jornada en la que podría conocerse, o no, una posible condena contra el acusado.

El miércoles se dio inicio al debate oral donde el acusado y la conductora testificaron frente a los jueces Daniel Répolo, Lucia Leiro y Mariano Aguilar, mientras que el jueves continuaron las declaraciones de testigos, peritos y psicólogos, quienes aseveraron el calvario que sufrió Julieta Prandi.

En el tercer día de juicio se espera la instancia final ya que se desarrollarán los alegatos de cierre, donde todas las partes expondrán su visión de los hechos, interpretarán las pruebas presentadas y solicitarán una condena o decisión favorable.