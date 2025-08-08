La querella redobló la apuesta de la fiscalía: cuántos años pidió para Contardi, el exmarido de Julieta Prandi

El fiscal Christian Fabio pidió 20 años de prisión y la detención inmediata para Claudio Contardi en el caso de violencia y abuso sexual. Es la máxima pena. La querella duplicó la apuesta y va por los 50 años.

Por fuera sonrisas y por dentro, la actriz vivió un infierno. Foto: captura de video/ América TV.

El fiscal Christian Fabio solicitó que Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi, sea condenado a 20 años de prisión por violación. En tanto que la querella redobló la apuesta y pidió 50 años de prisión para el exmarido de la conductora.

"Al momento de dictar sentencia, requiero que se lo condene a 20 años de cárcel, al considerarlo penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber provocado un daño psicológico a la víctima", expresó Fabio durante sus alegatos finales.

Por su parte, el abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, pidió 50 años de prisión para el exmarido de la conductora en la causa caratulada como abuso sexual y violencia de género.

Este viernes se desarrollan en los Tribunales de Campana los alegatos de todas las partes y existe la posibilidad de que también se dicte el veredicto.

Ahora, será el turno de la defensa de Contardi.