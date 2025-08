Juicio por violencia y abuso: el desgarrador testimonio de Julieta Prandi antes de entrar a tribunales

Sobre cómo fue revivir sus declaraciones en el juicio, expresó: "Fue agónico, una pulseada a la burocracia, a la lentitud que se manejó en los tiempos en la Justicia, a cosas que te hacían dudar todo el tiempo de si se iba a encontrar realmente el camino. Finalmente, se elevó a juicio oral, pero tardó muchísimo. Tengo toda la fe y la esperanza que los jueces van a escuchar todo lo que tuve que atravesar. Los testigos, las pruebas, las pericias, a las cuales yo sí me sometí siendo la víctima, y mi victimario nunca permitió, ni declaró, ni se sometió a las pericias".

"Lo primero que pedí fue no verlo, tiene que estar detrás de un biombo o en la sala contigua", declaró Julieta Pradi sobre la posibilidad de cruzarse a Contardi, revelando que la última vez que lo vio fue cuando se fue de su casa el pasado 14 de febrero del 2019.

Al ser consultada sobre si le dolía enfrentarse legalmente al padre de sus hijos, la conductora afirmó que no lo considera a Contardi como "padre": "El padre no es el que pone la semilla, sino el que te cuida, te ama y te protege. No el que te da vuelta la cara y que se caga en vos. Y eso es lo que ha hecho él con mis hijos".

Por otra parte, destacó el rol que cumple su pareja Emanuela Ortega, a quien calificó como el "padre del corazón" de sus hijos.