Demoras y caos tras un impactante choque entre el Metrotranvía y una camioneta en Ciudad

El hecho ocurrió en una esquina céntrica y derivó en un importante congestionamiento vehicular, en medio de una jornada con gran circulación.

El siniestro no dejó heridos, pero provocó demoras en el tránsito y el servicio.

Un siniestro vial alteró la rutina este miércoles en el centro de Mendoza, cuando una formación del Metrotranvía impactó contra una camioneta en una esquina de alto tránsito. El choque tuvo lugar en el cruce de Belgrano y Montevideo.

Según las primeras reconstrucciones, el vehículo habría avanzado sobre las vías sin respetar las advertencias, momento en el que fue alcanzado por la unidad ferroviaria.

Fuentes indicaron que la formación había emitido la señal sonora correspondiente antes de atravesar la intersección, aunque esto no habría sido advertido por el conductor de la camioneta.

choque metrotranvía1 El choque entre el Metrotranvía y una camioneta complicó el tránsito en Ciudad. X @Valemartinezg2 Congestión tras el choque en pleno centro Pese a la magnitud del impacto, no se registraron lesionados. Tanto los pasajeros del Metrotranvía como el conductor del rodado resultaron ilesos, por lo que solo se constataron daños materiales.

El episodio repercutió de inmediato en la circulación vehicular, generando demoras y desvíos en el microcentro, en una jornada marcada por la afluencia de público debido a la Festa in Piazza, que se realiza a pocos metros del lugar.