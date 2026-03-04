Nació prematura pesando 540 gramos y le dieron el alta tras 6 meses de lucha

Emilia nació siendo prematura en septiembre de 2025 en la Maternidad Provincial de la ciudad de Córdoba . Pesaba 540 gramos y tenía 24 semanas de gestación. Su pronóstico era reservado y su vida pendía de un hilo. Sin embargo, este miércoles, tras seis meses de internación, recibió el alta médica con un peso de 2,880 kilos.

Su mamá, Florencia, contó al Canal El Doce que el embarazo era gemelar y se complicó por un síndrome de transfusión feto-fetal lo que obligó a adelantar el parto. Se trata de una complicación grave de los embarazos gemelares monocoriales caracterizada por un intercambio sanguíneo desequilibrado entre los fetos a través de la placenta compartida.

“Nos dijeron que no había muchas chances. Varias veces nos hicieron despedirnos de ella. Hasta la bautizamos porque pensábamos que no sobrevivía . Los médicos dicen que desafió la ciencia”, relató emocionada su mamá.

Durante la internación en terapia intensiva neonatal, Emilia atravesó cirugías intestinales, convulsiones y cuadros críticos que motivaron juntas médicas para evaluar su evolución. En dos oportunidades, la familia fue advertida de que sus horas podían estar contadas. Sin embargo, la beba respondió a los tratamientos y sorprendió al equipo de salud.

“Fue un día a día, un pasito a la vez. Dos veces nos dijeron que nos despidiéramos y después nos llamaron sorprendidos porque ella demostraba que quería vivir”, expresó Mónica, su abuela, a Canal El Doce.

De hecho, su mamá contó que, al nacer, la beba apenas superaba el tamaño de su teléfono celular por lo pequeña que era. Pero con los cuidados del personal médico y enfermeros de la Maternidad Provincial de Córdoba logró sobreponer todas las dificultades.

emilia a las semanas de haber nacido

Al salir del hospital, Emilia deberá continuar con oxígeno domiciliario durante las próximas semanas y no podrá recibir visitas en los primeros 20 días. Además, tendrá controles médicos semanales por tratarse de una prematura extrema. Los especialistas indicaron que el seguimiento será clave hasta los tres o cinco años para evaluar su desarrollo.

Hoy, con seis meses de vida —dos meses y medio de edad corregida— y pesando casi 3 kilos, Emilia recibió el alta y sus papás pudieron llevarla a su casa.

Su caso se convirtió en un símbolo de lucha para su familia y el equipo médico que la acompañó desde el primer día.