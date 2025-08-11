Impactante choque de dos buques de China que hostigaban a una patrulla filipina
Los tripulantes del navío de Filipinas registraron lo sucedido y la Guardia Costera lo compartió en redes denunciando la difícil convivencia marítima con China.
China muestra una actitud hostil en los mares que la rodean y amedrenta a rivales históricos como Taiwán con distintos ejercicios militares, pero también con sus vecinos filipinos, cercanos a los Estados Unidos. Esta vez, luego de ingresar a aguas filipinas, dos buques chinos hostigaron a una patrulla de la Guardia Costera de Filipinas, pero terminaron colisionando en alta mar.
El impactante video del choque entre dos buques chinos
El choque se dio en una región conocida como el Mar de Filipinas Occidental, al norte del famoso archipiélago que supo ser colonia española y luego un punto clave para que Estados Unidos liberara Extremo Oriente durante la Segunda Guerra Mundial.
Según denunciaron desde la Guardia Costera de Filipinas, los buques chinos estaban hostigando a su embarcación cuando, por un mero error de cálculo, la patrulla filipina pudo alejarse y un navío chino cruzó al otro, generando un fuerte impacto en alta mar.
Además de la gravedad del accidente, los movimientos chinos en la zona se suman a una larga lista de violaciones de frontera por parte de la República Popular China, al haber ingresado a la Zona Económica Exclusiva de Filipinas.