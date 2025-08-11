Impactante choque de dos buques de China que hostigaban a una patrulla filipina

Los tripulantes del navío de Filipinas registraron lo sucedido y la Guardia Costera lo compartió en redes denunciando la difícil convivencia marítima con China.

Uno de los buques de China que impactaron.

China muestra una actitud hostil en los mares que la rodean y amedrenta a rivales históricos como Taiwán con distintos ejercicios militares, pero también con sus vecinos filipinos, cercanos a los Estados Unidos. Esta vez, luego de ingresar a aguas filipinas, dos buques chinos hostigaron a una patrulla de la Guardia Costera de Filipinas, pero terminaron colisionando en alta mar.

El impactante video del choque entre dos buques chinos Choque entre dos buques chinos en el Mar de FIlipinas El choque se dio en una región conocida como el Mar de Filipinas Occidental, al norte del famoso archipiélago que supo ser colonia española y luego un punto clave para que Estados Unidos liberara Extremo Oriente durante la Segunda Guerra Mundial.

Según denunciaron desde la Guardia Costera de Filipinas, los buques chinos estaban hostigando a su embarcación cuando, por un mero error de cálculo, la patrulla filipina pudo alejarse y un navío chino cruzó al otro, generando un fuerte impacto en alta mar.