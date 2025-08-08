Israel quiere invadir Gaza y recibe la dura reprobación de grandes potencias mundiales

El Gobierno de China ha instado este viernes a Israel a que cese inmediatamente sus "peligrosas acciones" después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya ordenado la ocupación de la ciudad de Gaza , la localidad más poblada del enclave palestino, en una operación que podría suponer el desplazamiento forzado de más de 800.000 personas bajo una extrema crisis humanitaria.

" Gaza pertenece al pueblo palestino y es parte inalienable del territorio palestino", ha aseverado el portavoz del Ministerio de Exteriores de China , Guo Jiakun, en rueda de prensa. El portavoz ha insistido en que la "vía correcta para aliviar la crisis humanitaria en Gaza " pasa por "un alto el fuego inmediato" y "la liberación de los rehenes".

China está dispuesta a colaborar con la comunidad internacional para promover un pronto cese de los combates en Gaza, aliviar la crisis humanitaria, implementar la solución de dos Estados y, en última instancia, lograr una solución integral, justa y duradera para la cuestión palestina", ha añadido el portavoz.

La presidenta de la Comisión Europea de la Unión Europea , Ursula von der Leyen, ha pedido a Israel "reconsiderar" su plan de ampliar la ofensiva en la Franja de Gaza para tomar el control de la ciudad de Gaza , llamando a que se pacte un alto el fuego, se libere a los rehenes tomados por Hamás y se eleve la ayuda humanitaria que Israel permite en la Franja.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen. Foto: Dpa. Israel ha sido advertida por la presidenta de la Comisión Europea de la Unión Europea, Ursula Von Der Leyen. Foto: Dpa. DPA

En el primer comentario de un dirigente comunitario a la operación aprobada por el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, para asumir el control de Gaza, la líder del Ejecutivo europeo ha pedido a Tel Aviv "reconsiderar" sus planes.

"La decisión del Gobierno de Israel de prolongar aún más su operación militar en Gaza debe reconsiderarse. Al mismo tiempo, deben liberarse a todos los rehenes, que se encuentran retenidos en condiciones inhumanas", ha señalado la presidenta comunitaria en un mensaje en redes sociales. Von der Leyen ha insistido además en la entrega de ayuda humanitaria y el acceso sin trabas a la Franja de Gaza, asegurando que es lo que "se necesita con urgencia en el terreno". "Un alto el fuego se necesita ya", ha subrayado.

Netanyahu ha conseguido el visto bueno de su gabinete a los planes para tomar la ciudad más importante del enclave, como prolegómeno a un plan de "cinco principios para terminar con la guerra" contra Hamás, que incluyen la asunción del "control de seguridad" del territorio y la expulsión del movimiento islamista de todos los órganos de gobierno del territorio palestino, así como el desarme de sus milicias.

Israel dice que ahora mismo controla el 75 por ciento de la Franja de Gaza, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han evitado en gran medida entrar en el 25 por ciento restante --que comprende principalmente la ciudad de Gaza y los campos de refugiados en el centro de Gaza--, debido a la creencia de que la mayoría de los rehenes se encuentran allí.

Casi la totalidad de los dos millones de habitantes de Gaza se encuentran actualmente en la zona de la Franja que no está bajo el control del Ejército israelí, 800.000 de ellos en la ciudad de Gaza.

La enérgica condena de Arabia Saudita

El Gobierno saudí ha declarado su enérgica condena a los planes de Israel para ocupar la ciudad de Gaza y ha pedido a la comunidad internacional que adopte "medidas disuasorias" para evitar esta expansión de la ofensiva militar en el enclave palestino.

Esta expansión, denuncia Arabia Saudí en un comunicado, es un ejemplo de la "persistencia" de Israel"en la comisión de crímenes de hambre, prácticas brutales y limpieza étnica contra el hermano pueblo palestino".

Israel Palestina gaza 4.jpg Israel ha devastado Franja de Gaza. Foto Dpa DPA

"Las ideas y decisiones inhumanas adoptadas por las autoridades de ocupación israelíes reafirman que no comprenden el apego emocional, histórico y jurídico del pueblo palestino a esta tierra, y que el pueblo palestino tiene derecho a ella, de acuerdo con el Derecho Internacional y los principios humanitarios", ha hecho saber el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

En la nota, el reino señala a la comunidad internacional por su pasividad y pide al Consejo de Seguridad que adopte "posiciones firmes, disuasorias y eficaces" para detener de inmediato los ataques y las violaciones israelíes.

La ofensiva israelí, ha insistido Riad, "sacude los cimientos del orden internacional y la legitimidad internacional, amenaza la paz y la seguridad regionales y mundiales, y presagia graves consecuencias que incitan al genocidio y al desplazamiento forzado".

Reino Unido también se opone

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha pedido este viernes a su homólogo de Israel, Benjamin Netanyahu, que reconsidere inmediatamente su orden de ocupar la ciudad de Gaza, la más importante del enclave palestino, porque con ello no conseguirá liberar a los rehenes y solo acabará desembocando en más derramamiento de sangre.

Keir Starmer debió salir a dar explicaciones. Foto: EFE Keir Starmer tampoco quiere a Israel invadiendo Gaza. Foto: Efe EFE

"La decisión del Gobierno de Israel de intensificar aún más su ofensiva en Gaza es errónea, y le instamos a que la reconsidere de inmediato", ha manifestado Starmer en nombre del Gobierno británico, en lo que se trata de una de las primeras reacciones internacionales a un anuncio realizado esta pasada noche, condenado ya por el grueso de la oposición israelí y, por descontado, por el movimiento islamista Hamás, al frente del enclave.

El nuevo plan de Netanyahu para poner fin al conflicto contempla el desarme de las milicias de Hamás, la desmilitarización de la Franja de Gaza, la asunción del control de seguridad del enclave, y el "establecimiento de una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina", con vistas al "retorno de todos los rehenes, vivos y muertos"; todo ello comenzando con la ocupación de la ciudad.

"Esta acción no contribuirá en nada a poner fin a este conflicto ni a garantizar la liberación de los rehenes. Solo provocará más derramamiento de sangre", ha lamentado Starmer. "La crisis humanitaria en Gaza se agrava cada día y los rehenes tomados por Hamás se encuentran retenidos en condiciones atroces e inhumanas", ha añadido el primer ministro antes de insistir una vez más en que hace falta, por encima de todo, un alto el fuego, un aumento de la ayuda humanitaria, la liberación de todos los rehenes por Hamás y una solución negociada".