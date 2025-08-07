Estados Unidos: la crisis humanitaria de Gaza "eclipsa" que aún hay rehenes de Israel

Estados Unidos, ahora, pide "no eclipsar" la situación de los rehenes de Israel en Gaza con los testimonios de la crisis humanitaria de los palestinos.

Marco Rubio, delegado de Donald Trump en el tema de Gaza y su conflicto con Israel. Foto: Efe

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha instado a evitar que la situación en la que se encuentran los rehenes que permanecen secuestrados en la Franja de Gaza "quede eclipsada" por la crisis humanitaria que atraviesa el enclave palestino.

Además, ha denunciado que es precisamente el asunto de los rehenes de Israel el que "recibe menos atención" por parte de la comunidad internacional.

"Hay mucha atención a la cuestión humanitaria, y estamos haciendo todo lo posible para ayudar, pero no se presta atención suficiente al hecho de que hay 20 personas que no tienen nada que ver con esto y que siguen secuestradas en los túneles, corriendo el riesgo de morir en cualquier momento", ha lamentado Rubio durante una entrevista con la cadena Fox News.

En este sentido, ha manifestado que para la Administración de Donald Trump, estas dos cuestiones "están relacionadas entre sí", y ha reivindicado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "no puede seguir existiendo". "Hasta la Liga Árabe lo dice", ha añadido.

"Mientras Hamás exista como grupo armado en Gaza, no habrá paz, no habrá un futuro pacífico. Porque esto seguirá sucediendo, y no podemos permitir que eso pase", ha apuntado.