Las imágenes aéreas que muestran la magnitud de la destrucción en Gaza y que el gobierno de Israel no quiere que los periodistas filmen

Una serie de imágenes tomadas este miércoles desde un avión que lanzaba ayuda humanitaria sobre Gaza deja ver el alcance de la destrucción que han producido los ataques de Israel en el territorio palestino.

En algunas se observan zonas extensas desoladas con apenas pedazos de edificios en pie, mientras que otras evidencian zonas densamente pobladas donde se han tenido que reubicar los cientos de miles de desplazados internos.

Las fotografías fueron tomadas desde la ventana de un avión de la fuerza aérea alemana.

Desde la semana pasada, aviones militares de países como Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania han sobrevolado Gaza para lanzar ayuda humanitaria.

Varios periodistas que han ido a bordo de esos aviones han señalado que Israel no les permite filmar por las ventanas, entre ellos el editor internacional de la BBC, Jeremy Bowen.

"Los israelíes no quieren que grabemos por la ventana la devastación en Gaza", explicó Bowen desde dentro de uno de los aviones.

Sin embargo, describió lo que pudo ver: "Las comunidades del norte de Gaza, que yo conocía bien, muy vibrantes, con decenas de miles de personas que vivían vidas duras, pero con un espíritu humano extraordinario, están arrasadas".

"No queda nada de ellas [...] Verlo es realmente impresionante", agregó Bowen.

Varios medios, incluida la BBC, han elevado su voz de protesta frente a la negativa de Israel a permitir que los periodistas entren en Gaza para informar de lo que está ocurriendo.

EPA/Shutterstock

EPA/Shutterstock Algunas de las imágenes muestran los campamentos en los que se refugian los miles de desplazados internos por la guerra.

"Un impacto insignificante"

Los aviones que lanzan ayuda humanitaria son una respuesta internacional ante la hambruna que se vive en Gaza.

Según UNICEF, para julio de 2025, toda la población menor de 5 años estaba en riesgo de malnutrición aguda.

"Los servicios de nutrición esenciales han colapsado, dejando a los niños sin acceso a agua potable, sustitutos de lecha materna y alimentación terapéutica", describió la agencia.

El lanzamiento de alimentos desde aviones tiene un impacto insignificante ante la magnitud de la hambruna en Gaza. El editor internacional de la BBC, Jeremy Bowen, los califica como "simbólicos" y algo que "se ve bien en televisión".

Israel, que controla estrictamente la entrada de todos los recursos a Gaza, niega que haya una hambruna en Gaza y que sea responsable de la escasez de alimentos.

EPA/Shutterstock Según UNICEF, para julio de 2025 toda la población menor de cinco años en Gaza corría el riesgo de sufrir malnutrición aguda.

EPA/Shutterstock

EPA

EPA

BBC

