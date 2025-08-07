Israel mata a 100 palestinos más en las últimas horas: en Gaza ya hay 61.158 muertos

Israel aumenta el número de muertos en Gaza en el último día, en su continua y devastadora ofensiva sobre el suelo palestino.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este miércoles en más de 61.100 los muertos a causa de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras el atentado del 7 de octubre de 2023.

Esa cifra incluye más de un centenar de fallecidos registrados a causa de los ataques perpetrados por las fuerzas de Israel en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha apuntado en un comunicado publicado a través de su cuenta en Facebook que la cifra total de muertos ha ascendido a 61.158, mientras que los heridos se sitúan ya en 151.442.

En este sentido, ha detallado que desde el pasado 18 de marzo, fecha en que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva militar, se han registrado 9.654 muertos y 39.401 heridos.

Asimismo, se han contabilizado 87 palestinos muertos y 570 heridos durante el último día a manos de las fuerzas israelíes mientras esperaban para obtener alimentos y ayuda humanitaria.