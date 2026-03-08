Irán eligió a su nuevo líder supremo pero no reveló su identidad en plena tensión en Medio Oriente
Después del inicio del noveno día de enfrentamientos en la región, tras la escalada con Israel y Estados Unidos, Irán tiene nuevo líder supremo.
Después del inicio del noveno día de enfrentamientos en la región, tras la escalada con Israel y Estados Unidos, Irán tiene nuevo líder supremo.
Este domingo se cumplen nueve días del comienzo de la guerra y de los intercambios de ataques en Medio Oriente entre Irán, Israel y Estados Unidos. En medio de lo que fueron las disculpas de Teherán a los países vecinos por los ataques, anunciando que solo lo harían como represalia, se dio una feroz noche de bombardeos.
Este sábado se vieron imágenes del ataque israelí junto a Estados Unidos, que provocó grandes explosiones e incendios luego del ataque en el sur del Líbano en Beirut y a una instalación de almacenamiento de petróleo en la capital iraní, mientras que la República Islámica, a pesar de las disculpas, bombardeó el aeropuerto de Dubái además de una planta desalinizadora en Baréin.