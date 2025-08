Cientos de ex altos cargos militares y de inteligencia de Israel le piden a Trump que ayude a poner fin a la guerra en Gaza

Más de 60.000 personas han muerto como consecuencia de la campaña militar israelí en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Sanidad dirigido por Hamás.

El lunes, el Ministerio informó de que al menos 94 personas habían muerto en Gaza en el último día, entre ellas decenas en ataques israelíes.

Añadió que al menos 24 personas habían muerto mientras buscaban ayuda. Este tipo de informes se han hecho casi diarios en los últimos meses, pero son difíciles de verificar, ya que Israel impide a los periodistas internacionales, incluida la BBC, entrar en Gaza de forma independiente.

El territorio también está sufriendo privaciones masivas como consecuencia de las fuertes restricciones impuestas por Israel a lo que se permite entrar en Gaza. Según el gobierno gazatí, 180 personas, entre ellas 93 niños y niñas, han muerto de desnutrición desde el comienzo de la guerra.

Las agencias respaldadas por la ONU han afirmado que en Gaza se está produciendo el "peor escenario posible de hambruna".

EPA Las familias de los rehenes israelíes han exigido sistemáticamente al gobierno que dé prioridad a su liberación

"Netanyahu está llevando a Israel a la perdición"

La carta de los ex altos cargos israelíes se conoce después de que Hamás y militantes de la Yihad Islámica difundieran videos de dos rehenes israelíes demacrados.

Los videos fueron ampliamente condenados por dirigentes israelíes y occidentales.

Tras la publicación de los videos, Netanyahu habló con las dos familias de los rehenes y les dijo que los esfuerzos por devolverlos "continuarán de forma constante e implacable".

Pero un funcionario israelí -citado por los medios de comunicación locales- afirmó que Netanyahu estaba trabajando para liberar a los rehenes mediante "la derrota militar de Hamás".

La posibilidad de una nueva escalada en Gaza puede enfadar aún más a los aliados de Israel, que han estado presionando para lograr un alto el fuego inmediato, mientras los informes sobre palestinos que mueren de hambre o desnutrición causan conmoción en todo el mundo.

El principal grupo de apoyo a las familias de los rehenes condenó la idea de una nueva ofensiva militar diciendo: "Netanyahu está llevando a Israel y a los rehenes a la perdición".

En la carta a Trump, el ex jefe del Mossad, Tamir Pardo; el ex jefe del Shin Bet -la agencia de los servicios secretos internos de Israel- Ami Ayalon; el ex primer ministro Ehud Barak y el ex ministro de Defensa Moshe Yaalon, entre otros, expresan claramente esa opinión.

"Al principio esta guerra era una guerra justa, una guerra defensiva, pero cuando conseguimos todos los objetivos militares, esta guerra dejó de ser una guerra justa", dijo Ayalon.

Los ex altos mandos encabezan el grupo Comandantes por la Seguridad de Israel (CIS), que en el pasado ha instado al gobierno a centrarse en garantizar la devolución de los rehenes.

"¡Detengan la guerra de Gaza! En nombre del CIS, el mayor grupo de Israel de antiguos generales de las FDI y equivalentes del Mossad, el Shin Bet, la Policía y el Cuerpo Diplomático, le instamos a poner fin a la guerra de Gaza. Lo hizo en Líbano. Es hora de hacerlo también en Gaza", escribieron al presidente estadounidense.

Israel se enfrenta a un creciente aislamiento internacional, a medida que la destrucción generalizada en Gaza y el sufrimiento de los palestinos desatan la indignación.

Las encuestas realizadas en todo el mundo sugieren que la opinión pública es cada vez más negativa respecto a Israel, lo que presiona a los líderes occidentales para que actúen.

Pero no está claro qué tipo de presión, si es que ejerce alguna, elegirá aplicar Trump sobre el primer ministro israelí.

El presidente estadounidense ha respaldado sistemáticamente a su aliado, aunque la semana pasada reconoció públicamente que en Gaza había "verdadera hambruna" después de que Netanyahu insistiera en que no existía tal cosa.

