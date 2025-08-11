Grave accidente en Tupungato: choque frontal, un auto incendiado y siete heridos

Una camioneta y un auto protagonizaron el accidente en la ruta 89. Importante despliegue policial en la escena.

Las llamas en uno de los vehículos que protagonizó el accidente.

Un grave accidente dejó siete heridos la noche de este lunes en Tupungato, Mendoza. Una camioneta y auto protagonizaron un choque frontal y uno de los vehículos se incendió a raíz del fuerte impacto. En la escena se desplegó un importante operativo en el que trabajaron policías, bomberos y personal médico.

Fuentes policiales relataron que el siniestro ocurrió pasadas las 20 sobre la ruta 89, a la altura del distrito de Cordón del Plata, cuando una Toyota Hilux colisionó de frente contra un Peugeot 505, por motivos que se tratan establecer.

El video tras el accidente Accidente en Tupungato ruta 89 Producto del accidente, las llamas se apoderaron del sector delantero del rodado menor, pero los cinco ocupantes que iban a bordo alcanzaron a salir antes de sufrir algún tipo de quemaduras.

No obstante, junto a las dos personas que viajaban en la camioneta sufrieron diferentes tipos de lesiones, motivo por el que se desplazó a la escena personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).