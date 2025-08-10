Choque de camiones en alta montaña: cómo se encuentran los dos conductores heridos

Las víctimas del violento accidente registrado este domingo en la ruta 7 se encuentran internadas en el Hospital de Uspallata con heridas de diversa gravedad.

Las víctimas del violento accidente registrado este domingo en la Ruta 7 en alta montaña se encuentran internadas en el Hospital de Uspallata con heridas de diversa gravedad. El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmó el diagnóstico de ambos conductores tras los estudios médicos realizados en el centro asistencial. Los profesionales de la salud trabajan para estabilizar a los pacientes después del fuerte choque ocurrido en la zona conocida como Curva del Yeso.

Cómo se encuentran los heridos La conductora del camión Volvo, una mujer de 23 años, presenta el cuadro clínico más complejo. Los médicos le diagnosticaron fractura de fémur y cadera del lado derecho, lesiones que requieren intervención especializada y un prolongado proceso de recuperación. La joven había quedado atrapada en la cabina del vehículo de carga que transportaba aceite de oliva, situación que complicó las tareas de rescate y pudo haber agravado sus heridas durante los minutos previos a la liberación.

El conductor del Scania, un hombre de 53 años, sufrió dislocación del hombro derecho como consecuencia del vuelco de su unidad. Aunque su estado es menos grave que el de su colega, los médicos mantienen observación estricta para detectar posibles complicaciones internas. El camionero circulaba sin carga en dirección este cuando perdió el control en la curva y colisionó frontalmente contra el otro vehículo pesado.

Los equipos de emergencia desarrollaron una operación compleja para liberar a los ocupantes del Volvo. Bomberos de la Policía trabajaron con herramientas especializadas durante varios minutos para acceder a la cabina deformada por el impacto. Personal de rescate y Policía Vial coordinaron las maniobras mientras Vialidad Nacional regulaba el tránsito en media calzada.